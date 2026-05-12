В Одинцовском округе прошла выставка ко Дню Победы

Выставка «В окопах под Москвой» прошла 9 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Экспозицию подготовили участники поискового отряда «КитежЪ» в рамках праздничной программы ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На центральном подиуме парка представители отряда Тихон Порфирьев и Иван Подоплелов представили подлинные экспонаты, найденные во время поисковых экспедиций на полях сражений в Одинцовском округе. Среди них — предметы времен битвы за Москву, которая развернулась здесь зимой 1941 года.

В 2026 году страна отмечает 85-летие битвы за Москву. Поисковики подчеркнули, что каждая находка является прямым свидетельством мужества защитников столицы и помогает сохранить историческую память.

Кроме артефактов военных лет, участники отряда показали современное оборудование, которое используют при работе на местах боев и в архивах. Выставку посетило большое количество жителей и гостей округа. По данным организаторов, мероприятие вызвало высокий интерес и прошло успешно.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.