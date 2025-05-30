В Одинцовском округе прошла экоакция «Чистый лес»

На территории Одинцовского городского округа в районе хутора Рожновка 30 мая провели экологическую акцию «Чистый лес». На землях лесного фонда — Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 189, выдел 7 — в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» от валежника и мусора расчистили 1 га лесного массива, объем которого составил более 8 куб. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в акции приняли сотрудники администрации муниципалитета, местные жители, активисты молодежных организаций и экологических объединений, представители лесничества, депутаты, а также сотрудники МФЦ Одинцовского городского округа. Всего на расчистку леса вышло более 70 человек.

В рамках Всероссийского субботника на территории муниципалитета 58 площадок очистили от мусора и веток, а также высадили кустарники.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.