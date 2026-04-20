В Одинцовском округе прошла акция памяти жертв геноцида

Мемориальная акция «Помним преступления нацистов!» состоялась 19 апреля в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцовском округе. Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв геноцида советского народа и провели в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла у символической инсталляции в парке. В ней приняли участие представители молодежных и ветеранских организаций, сотрудники администрации, работники парка и добровольцы Поискового движения России. Волонтеры развернули баннер с символикой акции как знак единства поколений и сохранения исторической правды.

Участникам рассказали о военных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Московской области и Одинцовского городского округа. В рамках мероприятия представили региональную выставку документов и фотографий, а также проект «НАБАТ ПАМЯТИ» — Книгу Памяти жертв фашизма среди мирного населения Подмосковья. Гостям показали печатное издание и одноименный сайт проекта.

Завершилась акция образовательной лекцией специалистов библиотечного центра о геноциде и выступлением представителя организации «Дети войны», который поделился воспоминаниями.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.