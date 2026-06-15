В Одинцовском округе прошла акция «Один день с полицией»

Акция «Один день с полицией Подмосковья» прошла 13 июня на территории парка «Патриот» в Одинцовском округе. Интерактивные площадки и выставки посетил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для гостей подготовили обширную программу. На площадке работали тематические интерактивные зоны, выставки служебной техники, вооружения и специальных средств, которые используют подразделения полиции. Госавтоинспекция Московской области представила ретро- и современную технику, передвижной комплекс «Лаборатория безопасности», мобильную площадку «Юная автомобильная школа», а также провела мастер-классы по безопасному управлению электросамокатом и изготовлению световозвращающих элементов.

Отдельные зоны посвятили работе экспертов-криминалистов и кинологической службы. Гости также посетили агитационные площадки, выставку современного вооружения, стенд Ассоциации ветеранов СВО, спортивную зону общества «Динамо», творческие и игровые пространства для детей. Внимание посетителей привлекла концертная программа.

Андрей Иванов ознакомился со всеми интерактивными площадками. Особое внимание он уделил стенду ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа, где представили военную атрибутику и снаряжение, использовавшиеся на линии боевого соприкосновения. Главе также показали боевую машину, ранее применявшуюся в зоне боевых действий, которая станет музейным экспонатом ассоциации. Серебряные волонтеры Одинцова провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Глава муниципалитета поблагодарил организаторов за насыщенную и познавательную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.