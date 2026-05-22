В Одинцовском округе прошел ночной поход в парке

Ночной поход по маршруту «Тайны ночного леса» прошел 20 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в рамках акции «Ночь музеев». В экскурсии приняли участие 50 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Авторский маршрут разработали энтузиасты из МОРОО «Краеведческое общество». За три с половиной часа группа прошла более трех километров. Программа объединила геологию, археологию, палеонтологию, историю и биологию на компактной территории парка.

Русло реки Самынки хранит следы формирования древнего ландшафта. В оврагах и обрывах обнажены слои возрастом в миллионы лет. Здесь же находятся старинные техногенные объекты, остатки землянки XVIII–XIX веков и курганы XI–XIII столетий.

Организаторы отметили, что в темное время суток восприятие природы меняется: усиливаются слух и внимание к деталям. Одинцовский парк называют музеем под открытым небом, который открыт для посещения в любое время. Ночные походы планируют проводить на протяжении всего летнего сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.