В Одинцовском округе прошел финал конкурса креативных индустрий

Финал конкурса «Креативные индустрии и туризм: экономика впечатлений» состоялся 14 мая в Одинцовском кампусе МГИМО. Участники из разных городов России представили проекты на стыке технологий, творчества и социальной повестки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале приняли участие конкурсанты из Москвы, Казани, Сочи, Краснодара, Сызрани и других городов страны. Они презентовали инициативы, объединяющие креативные подходы и современные технологии.

Среди проектов — парк цифрового детокса «Пауза», приложение авторских экскурсий «Здесь был я», иммерсивная выставка этнокультур «Единение сердец», система «невидимых» QR-кодов для туризма QR-stealth, а также VR-концертные пространства и игровые образовательные решения.

Победители получили дополнительные баллы к поступлению в МГИМО на программы «Менеджмент в креативных индустриях» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Представленные идеи направлены на развитие городов и туристической отрасли, а также на создание новых форм впечатлений для жителей и гостей регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.