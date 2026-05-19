В Одинцовском округе прошел день открытых дверей колледжа МГИМО

День открытых дверей прошел 16 мая в Университетском колледже МГИМО в Одинцово для абитуриентов и их родителей. Гости познакомились с инфраструктурой и получили консультации по вопросам поступления и обучения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Университетском колледже МГИМО в Одинцово для будущих студентов организовали День открытых дверей. Абитуриенты и их родители осмотрели учебные аудитории и инфраструктуру учреждения, узнали об условиях обучения и возможностях, которые предоставляет колледж. Отдельное внимание уделили индивидуальным консультациям: желающие смогли пообщаться с психологом, чтобы подобрать наиболее подходящее направление подготовки.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.