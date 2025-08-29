В Одинцовском округе пройдет сбор и утилизация электрооборудования

Во всех муниципалитетах региона пройдут мероприятия по безвозмездной утилизации отработавшего оборудования. В акциях смогут принять участие сотрудники и посетители органов государственной и муниципальной власти, а также их подведомственных учреждений, работающих в социальной сфере, образовании, культуре, здравоохранении, спорте и других.

По результатам реализации программы ежегодно составляется рейтинг самых активных и экологически ориентированных учреждений и муниципалитетов, которым вручаются ценные подарки и ведомственные награды. В Одинцовском округе акция по сбору и утилизации отходов электронного и электрического оборудования пройдёт 12 и 13 ноября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.