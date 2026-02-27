В Одинцовском округе пройдет рейд «Пешеход» со 2 по 8 марта

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проведут в Одинцовском округе со 2 по 8 марта для снижения числа ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд направлен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и снижение тяжести их последствий. По данным Госавтоинспекции, именно эта категория участников движения остается одной из наиболее уязвимых на дороге.

Среди основных нарушений — переход проезжей части в неустановленных местах, неожиданный выход из-за стоящего транспорта и движение по проезжей части. Такие действия создают риск аварийных ситуаций и приводят к наездам.

Кроме того, у многих пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы на одежде. В темное время суток они позволяют водителям заметить человека на расстоянии до 400 метров и значительно повышают безопасность.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции призывают жителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при переходе дороги и не создавать опасных ситуаций для себя и других участников движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.