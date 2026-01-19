В Одинцовском округе проходит профилактическая акция для пешеходов с 19 по 25 января

В Одинцовском округе с 19 по 25 января проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным Госавтоинспекции, пешеходы часто нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу в неустановленных местах, выходя на проезжую часть из-за стоящих автомобилей или двигаясь по проезжей части. Кроме того, большинство пешеходов не используют световозвращающие элементы на одежде, что снижает их видимость для водителей в темное время суток.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращатели, чтобы повысить безопасность на дорогах. В ведомстве подчеркнули, что внимательность и дисциплина помогут избежать аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.