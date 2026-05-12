В Одинцовском округе поздравили ветеранов с Днем Победы

Праздничный концерт к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в Звенигороде Одинцовского округа на базе Первой школы имени М.А. Пронина. Ветеранов поздравили сотрудники Госавтоинспекции, юные инспекторы движения и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие состоялось в честь 9 Мая. Почетными гостями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны. Поздравить их пришли сотрудники Госавтоинспекции, юные инспекторы движения и учащиеся школы. В зале собрались педагоги и школьники, чтобы выразить признательность поколению победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.