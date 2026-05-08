В Одинцовском округе подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» завершился в Одинцовском округе в 2026 году. Победителей определили сотрудники УМВД России по округу и представители общественного совета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги конкурса подвели сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу и председатель общественного совета при управлении Денис Мартынов. В творческом состязании приняли участие дети разных возрастов.

В 2026 году, объявленном указом президента Российской Федерации Годом единства народов России, участники отразили в работах не только службу сотрудников полиции, но и культурное многообразие страны, ее традиции и обычаи.

Для создания поделок ребята использовали дерево, пластилин, бумагу, картон, ткань и вату. Работы были выполнены с применением красок, фломастеров и карандашей.

По решению жюри первое место заняла восьмилетняя Екатерина Новикова с проектом «Моя Россия». Второе место присуждено Таисии Телегиной за работу «Хоровод дружбы», третье место разделили Анна Соколова и Владимир Конычев. Работы победителей направили в ГУ МВД России по Московской области для участия в следующих этапах конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.