В Одинцовском округе Подмосковья стартовал рейд «Нетрезвый водитель»

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит в Одинцовском городском округе с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Рейд направлен на снижение числа ДТП по вине нетрезвых автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки для стабилизации аварийной обстановки и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделяют выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

Жителей просят сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефонам: +7 (495) 598-26-02, +7 (495) 597-99-55, +7 (495) 598-24-63. Информацию передают в отдел Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу и 10 батальон 1 полка ДПС (Северный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что алкоголь снижает реакцию и внимание, что нередко приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Водителей призывают не садиться за руль после употребления спиртного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.