В Одинцовском округе Подмосковья пройдет «Библионочь» 18 апреля

Акция «Библионочь 2026» состоится 18 апреля в библиотеках Одинцовского округа. В 40 учреждениях подготовили более 110 мероприятий для жителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу к акции присоединятся 40 библиотек округа. Для гостей организуют мастер-классы по росписи, этноквизы, викторины и программу «Культурный код — Россия». Посетителям расскажут о национальных костюмах, кулинарных традициях и сказках народов страны.

В библиотеках также пройдут концерты, хороводы, театрализованные чтения и шоу мыльных пузырей. Для гостей откроют фотозоны, площадки с аквагримом, покажут диафильмы под винил и художественные фильмы.

В разных учреждениях подготовили тематические программы. Жители смогут сделать семейное фото в фотозоне «Дружба народов», посмотреть спектакль «Золушка», послушать Сказительницу, расписать матрешку, попробовать чай по традициям разных народов и познакомиться со стихами местных поэтов. Любителям творчества предложат роспись тарелок и подносов, создание народных кукол и знакомство со старинными русскими рецептами. Во всех библиотеках будут работать книжные выставки, посвященные традициям и единству народов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.