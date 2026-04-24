В Одинцовском округе Подмосковья проходят свадьбы в парке Патриот

Церемонии бракосочетания продолжают проводить в военно-патриотическом парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья этой весной. Молодожены выбирают площадку за атмосферу и живую музыку, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зал торжеств на территории парка «Патриот» остается популярным местом для регистрации брака. Каждая церемония проходит с музыкальным сопровождением: молодожены и гости могут выбрать инструмент, а композиции исполняются вживую на протяжении всего мероприятия.

Свою историю любви рассказали Кристина и Данила, которые решили зарегистрировать брак именно здесь.

«Мы познакомились, когда я отводила младшую сестру в теннисный клуб, где работал будущий муж. Он подошел познакомиться, я согласилась. Общение переросло в крепкую любовь. Он служил в армии, а я его ждала. Летом прошлого года я поймала букет невесты, а в конце августа он сделал мне предложение», — рассказала Кристина.

По ее словам, площадку для регистрации пара выбрала по рекомендации знакомых.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги» или лично в Московском областном дворце бракосочетания № 2 по адресу: Московская область, Красногорск, Международная улица, дом 12. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (498) 602-00-86, добавочный номер 640130.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.