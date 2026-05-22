В Одинцовском округе Подмосковья обновляют парки и спортобъекты

В Одинцовском округе Подмосковья продолжается благоустройство парков, набережных и спортивных объектов, а также развитие культурных площадок. В 2025–2027 годах здесь реализуют новые проекты в сфере отдыха и спорта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Одинцовский округ сочетает богатое историческое наследие и современную инфраструктуру. Среди ключевых культурных центров — Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина с усадьбами Вяземы и Захарово, где ежегодно проходят фестивали и выставки. В Звенигороде работают Саввино-Сторожевский монастырь и Звенигородский музей-заповедник, а в парке «Патриот» открыт музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил России с экспозицией «Дорога памяти».

Округ активно участвует в спортивной жизни региона. По итогам сезона 2025/26 он стал победителем проекта «Школьная лига Московской области». Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» выиграла Кубок России, а в муниципалитете регулярно проходят массовые старты и турниры. Капитально отремонтированы Ледовый дворец «Армада» и ряд спортивных площадок, модернизировано футбольное поле в Кубинке.

С 2018 года в округе благоустроены Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парк «Захарово», набережная Немчиновского пруда, скверы в Кубинке, Жуковке и Больших Вяземах. Реализуется проект «Связь трех парков» протяженностью 21 км. Завершены этапы обновления Масловского лесопарка и лесопарка «Супонево».

В 2025–2026 годах продолжаются работы в лесопарке «Новая Трехгорка», идет капитальный ремонт ФОК «Старый городок». В 2026 году благоустраивают лесопарк Шульгино. В 2027 году запланированы обновление набережной пруда на Центральной площади и реконструкция городского парка, а в поселке Часцы к 2028 году оборудуют стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.