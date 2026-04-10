В Одинцовском округе Подмосковья благоустроят 12 дворов

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств пройдут в 2026 году в Одинцовском округе Подмосковья. Планируется обновить 12 дворов, скверы в поселке ВНИИССОК и Кубинке, а также модернизировать освещение и детские площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году комплексно благоустроим 12 дворовых территорий общей площадью порядка 80,7 тыс. кв. метров — в Одинцово, Звенигороде, Чупряково, Больших Вяземах, Каринском и Голицыно. Еще по 3 объектам в Кубинке ждем согласование от Минобороны», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В скверах поселка ВНИИССОК и Кубинки разработают проекты и проведут строительно-монтажные работы. Здесь обустроят дорожки, установят скамейки, урны и парковые качели, выполнят озеленение, смонтируют освещение и системы видеонаблюдения. В 2027 году в Колхозном проезде в Кубинке модернизируют спортивную площадку, создадут зоны воркаута и тенниса, установят тренажеры.

Также запланировано устройство пешеходных дорожек общей протяженностью более 4,2 км и ямочный ремонт внутридворовых проездов площадью свыше 36 тыс. кв. метров. В округе обновят 19 детских игровых площадок и построят две новые по программе губернатора Московской области. Объекты оборудуют освещением и видеонаблюдением, проекты согласуют с жителями.

По программе «Светлый город» построят более 8,7 км новых линий наружного освещения и заменят свыше тысячи устаревших светильников на энергоэффективные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.