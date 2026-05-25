В Одинцовском округе подготовили 43 пункта для ГИА в 2026 году

В Одинцовском округе продолжается подготовка к проведению ГИА-2026. К аттестации допущено свыше 9 тысяч человек. Для выпускников 9 классов с 2 июня по 9 июля откроют 29 стационарных пунктов проведения экзаменов. Одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля на 14 площадках в школах муниципалитета.

Все пункты оснащены видеонаблюдением, металлодетекторами, резервными источниками электропитания, интернетом и блокираторами мобильной связи. Персонал проходит регулярные инструктажи и тренировки, актуализированы планы действий при чрезвычайных ситуациях.

«Отдельное внимание уделили антитеррористической защищенности и пропускному режиму. На всех точках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. Наша задача — обеспечить спокойную и безопасную работу всех пунктов проведения экзаменов, чтобы ребята могли сосредоточиться на главном», — отметил Андрей Иванов.

На площадках введен усиленный пропускной режим и организовано разделение потоков участников, чтобы избежать скопления людей. Особое внимание уделяют профилактике террористических угроз и мониторингу информации в мессенджерах и соцсетях. Для выпускников и их родителей работают горячая линия управления образования и специальный информационный канал по вопросам ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.