В Одинцовском округе планируют отремонтировать филиал красногорского колледжа

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала красногорского колледжа, расположенному в Звенигороде Одинцовского городского округа», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО „Красногорский колледж“, Московская область, г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 15».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 6 089 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.