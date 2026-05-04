В Одинцовском округе отметят лучших пожарных на баннерах

Имена лучших сотрудников пожарной охраны разместят на информационных баннерах в Одинцовском округе в 2026 году, когда служба отметила 377-летие. Среди них — спасшие людей огнеборцы и обладатели ведомственных наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из героев стал старший лейтенант внутренней службы Сергей Захаров — начальник караула 3-й пожарно-спасательной части 7-го пожарно-спасательного отряда. Во время одного из пожаров благодаря его грамотным действиям удалось спасти трех человек. Сергей Захаров награжден медалью МЧС России «За спасение на пожаре».

На информационных щитах также появится имя командира отделения 15-й пожарно-спасательной части 7-го отряда, прапорщика внутренней службы Дениса Давыденкова. Он удостоен нагрудного знака МЧС России «Отличный пожарный». Руководство и коллеги отмечают его смелость, решительность и высокий профессионализм при тушении пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.