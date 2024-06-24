В Одинцовском округе открылся современный СПА-центр «Хвоя»

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В Одинцово в поселке Лесной городок открылся новый СПА-центр «Хвоя», где проводится оздоровление с помощью природных элементов и ароматерапии. Восстановление баланса тела и разума, восполнение запасов жизненной силы и энергии в одном из экологически чистых уголков Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

СПА центр оснащен банным комплексом с общей и индивидуальной зонами, бассейном, гидромассажной ванной. Здесь можно выбрать одну из СПА-программ, воспользоваться услугами косметолога и массажиста.

Расположение оздоровительного объекта делает его привлекательным для всей семьи — вблизи комфортабельный отель, ресторан, современная клиника, детский игровой комплекс и боулинг.

Адрес нахождения: Лесной Городок, ул. Школьная 6А, корпус № 1.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки. По его словам, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.