В Одинцовском округе открылся набор на «АгроСмену-2026»

Набор школьников агротехнологических классов на летнюю программу «АгроСмена-2026» стартовал в Одинцовском округе. Участников ждут две профильные смены, экскурсии и работа с экспертами агропромышленного комплекса. Заявки принимаются до 26 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«АгроСмена» — это летняя образовательная программа для учеников агротехнологических классов, направленная на раннюю профориентацию и знакомство с современными аграрными профессиями. Проект сочетает проектную деятельность, решение практических задач и встречи с представителями отрасли АПК.

Для школьников подготовили две 14-дневные смены. Трек «Наука» ориентирован на исследовательскую работу: участники будут решать научные кейсы, готовить доклады и защищать собственные проекты. Трек «Технологии» рассчитан на практиков — ребята изучат устройство механизмов, поработают с оборудованием и выполнят прикладные задания в формате соревнований.

Независимо от выбранного направления участники попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов, познакомятся с инженерными и цифровыми решениями в АПК. В программе также предусмотрены экскурсии на современные агропредприятия и в научные центры.

Чтобы принять участие, необходимо до 26 мая зарегистрироваться на сайте агро-смена.рф, пройти онлайн-тестирование, выполнить конкурсное задание и собеседование. Лучшие кандидаты получат приглашение на смену, которая пройдет в июле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.