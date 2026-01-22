В Одинцовском округе открыли занятия по суставной гимнастике и здоровой спине

В клубе «Активное долголетие» в Одинцовском округе начали проводить занятия по суставной гимнастике и укреплению спины. Тренировки проходят в партнерстве с комплексным центром восстановительной медицины и реабилитации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В клубе «Активное долголетие» в Одинцовском округе стартовали новые занятия по направлениям «Суставная гимнастика» и «Здоровая спина». Тренировки организованы совместно с комплексным центром восстановительной медицины и реабилитации «КЦВ МИР».

Занятия проходят на базе центра под руководством опытных инструкторов лечебной физкультуры по вторникам и четвергам. Курс включает 10 тренировок, направленных на улучшение подвижности, гибкости, профилактику возрастных изменений, укрепление мышечного корсета и улучшение осанки.

Узнать подробности и записаться можно в клубе «Активное долголетие» в Одинцово или Звенигороде. Контакты: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30А, телефон +7 (968) 409-18-38, e-mail: dolgoletie.odin@gmail.com; г. Звенигород, м-н Пронина, д. 10, телефон +7 (968) 409-18-55, e-mail: dolgoletie.zven@gmail.com. График работы: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.