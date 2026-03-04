В Одинцовском округе открыли ТЦ Петрович на Можайском шоссе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 3 марта 2026 года осмотрел новый строительный торговый центр «Петрович» на Можайском шоссе вблизи деревни Сетунь Малая. Объект открыли в ноябре 2025 года, инвестиции составили 4,2 млрд рублей, создано более 350 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Центр расположен на участке площадью около 6 гектаров. Здесь работают торговый зал площадью 3,5 тысяч квадратных метров и складской комплекс на 34 тысячи квадратных метров с многоуровневым роботизированным складом. Порядка 70% продаж идут через доставку. Роботизированный склад площадью 10 000 квадратных метров собирает заказы из малогабаритных товаров и направляет их в зону выдачи. СТЦ постепенно выходит на проектную мощность. Сейчас здесь трудятся около 250 человек, большинство — жители Одинцовского округа. Развитие таких проектов — это новые рабочие места, налоговые поступления и дополнительная инфраструктура для жителей округа», — сообщил Андрей Иванов.

В торговом зале оборудованы рабочие места консультантов, которые помогают клиентам разрабатывать проекты кухонь и ванных комнат. Для оптовых покупателей на втором этаже создан офис с индивидуальными менеджерами.

Компания «Петрович» основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Сейчас она управляет 43 торговыми точками в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. В 2024 году выручка сети выросла на 17% и достигла 181 млрд рублей с НДС, доля онлайн-продаж составила 57,6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.