В Одинцовском округе открыли дополнительную купель для Крещенских купаний в 2026 году

В Одинцовском округе в перечень официальных мест для Крещенских купаний добавили новую купель на водохранилище в городке Кубинка-1. Всего в январе 2026 года для жителей и гостей округа будут работать 12 оборудованных купелей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Власти Одинцовского округа внесли изменения в список официальных мест для Крещенских купаний. Согласно постановлению администрации, дополнительная купель появится по адресу: город Кубинка, городок Кубинка-1, водохранилище на реке Трасна.

В январе 2026 года в округе будут работать 12 оборудованных купелей. Среди них — купели у храмов в Горках-10, Звенигороде, Дунино, Кубинке, Пронском, Лесном Городке, Сколково, Жуковке, а также на территории парка «Патриот» и в Бушарино.

Жителям и гостям округа напоминают, что Крещенские купания следует проводить только в специально оборудованных местах. Это необходимо для обеспечения безопасности и снижения рисков, связанных с зимним купанием.

