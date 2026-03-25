В Одинцовском округе курсанты встретились с Героем России

Встреча курсантов с Героем Российской Федерации Вячеславом Сивко прошла 24 марта 2026 года в центре «Авангард» в Одинцовском округе Подмосковья. Участники обсудили вопросы службы, жизненного выбора и принятия решений в сложных ситуациях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вячеслав Сивко рассказал курсантам о своем профессиональном пути и опыте принятия решений в условиях испытаний. Он поделился воспоминаниями о непростых этапах жизни и дал советы, основанные на работе в экстремальных условиях.

Участники встречи смогли задать вопросы о карьере, мотивации и личных принципах. В центре «Авангард» поблагодарили Вячеслава Владимировича за открытый диалог и готовность делиться опытом с молодежью.

«Это была уникальная встреча! История настоящего героя вдохновила меня и помогла лучше понять, что значит быть героем», — отметил один из курсантов.

Подобные мероприятия направлены на формирование гражданской позиции и укрепление патриотических ценностей среди молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.