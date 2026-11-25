В Одинцовском округе число погибших на железной дороге снизилось до 13

Число погибших на железной дороге в Одинцовском округе в 2026 году сократилось с 16 до 13 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Одинцовского округа сообщила о снижении смертности на железной дороге более чем на 20%. При этом приведенные данные — 13 погибших в 2026 году против 16 за аналогичный период 2025 года — соответствуют снижению на 18,75%.

В муниципалитете продолжается межведомственная работа по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте. В ней участвуют сотрудники администрации округа, линейных подразделений полиции, ОАО «РЖД» и управления регионального административно-транспортного контроля.

В 2026 году в округе провели свыше 400 мероприятий, рейдов и профилактических бесед, направленных на снижение смертности на железной дороге. Пешеходам раздавали тематические листовки и буклеты о недопустимости нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Представители ОАО «РЖД», линейного отдела МВД России и администрации округа призвали граждан быть внимательными, сохранять осторожность и соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.