В Одинцовском округе более 5 тыс человек прошли Елисаветинским крестным ходом

Более пяти тысяч человек из разных регионов России 27 сентября приняли участие в XV Елисаветинском крестном ходе в Ильинском и Усове Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крестный ход состоялся в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Участники прошли около семи километров по местам, связанным с историей императорского имения «Ильинское-Усово»: от храма Ильи Пророка в селе Ильинское до храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово. Шествие возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Через Москву-реку паломники переправились по понтонному мосту и на плотах.

«Благодарю главу фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Витальевну Громову за большую работу по сохранению исторической памяти, традиций милосердия и организацию этого значимого события. Спасибо владыке Фоме, духовенству, волонтерам, всем организаторам и участникам крестного хода!» — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Вместе с крестным ходом прошла благотворительная акция «День Белого Цветка». Собранные средства направят на помощь военнослужащим, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Участники также посмотрели документальные фильмы о благотворителях — владельцах имения «Ильинское-Усово».

В 2026 году событие приурочили к 130-летию коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. В сентябре также исполняется 170 лет со дня коронации императора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.