В Одинцовском округе более 130 детям-инвалидам оказали соцуслуги с начала года

С начала 2024 года более 130 детей с ограниченными возможностями здоровья получили социальные услуги в полустационарной форме в комплексном центре соцобслуживания и реабилитации «Одинцовский». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

На базе центра функционируют 3 отделения для реабилитации детей с ограниченными возможностями (в Голицыно, Звенигороде и Краснознаменске). Услуги для детей оказываются бесплатно на основании индивидуальной программы предоставления услуг.

«Социальные услуги ежегодно получают свыше 100 тыс. жителей и теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр Ясенки для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически. Важно, что мы исключили рутину и необходимость подгружать лишние документы», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«В 2024 году в Подмосковье упростили услугу признания нуждающимся в соцобслуживании. Теперь можно просто и быстро подать заявку в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Получатели при подаче заявления пользуются возможностью удобной навигации среди учреждений, а форма обслуживания стала более понятной», — пояснила начальник Окружного управления социального развития № 2. Наталья Снегирева.

Подать заявление можно по ссылке.

Директор комплексного центра «Одинцовский» Татьяна Ярошенко рассказала, что в отделениях созданы комфортные условия для социально-средовой реабилитации особенных детей, а профессиональные специалисты находят подход к каждому маленькому получателю.

«Мы посещаем занятия не так давно, но благодаря теплой атмосфере и занятиям в центре мой особенный ребенок стал более усидчивым, внимательным и проявляющим интерес к занятиям. Впереди у нас еще много работы, но я уже отмечаю значительные результаты», — поделилась жительница Голицыно Оксана Анатольевна.

Дополнительную информацию по предоставлению соцуслуг несовершеннолетним с ОВЗ, можно уточнить в центре по телефону: 8 (495) 596-20-92, ознакомиться с работой и услугами центра можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.