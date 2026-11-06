В Одинцовском округе автоинспекторы провели занятия для курсантов автошколы

Занятия посвятили безопасности дорожного движения в осенне-зимний сезон. Автоинспекторы рассказали курсантам, что в это время возрастает количество наездов на пешеходов в темное время суток.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, в сумерках водитель способен воспринимать лишь 5% информации от той, которую видит днем. Они подчеркнули важность ношения световозвращающих элементов: такие детали повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск ДТП с их участием.

В завершение беседы будущим водителям вручили тематические листовки с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения и световозвращающие ленты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.