В Одинцовском округе автоинспекторы провели занятия для курсантов автошколы
Фото - © Одинцовская Госавтоинспекция
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 5 ноября провели правовые ликбезы для курсантов автошколы в рамках социального раунда «Засветись», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Занятия посвятили безопасности дорожного движения в осенне-зимний сезон. Автоинспекторы рассказали курсантам, что в это время возрастает количество наездов на пешеходов в темное время суток.
По словам сотрудников Госавтоинспекции, в сумерках водитель способен воспринимать лишь 5% информации от той, которую видит днем. Они подчеркнули важность ношения световозвращающих элементов: такие детали повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск ДТП с их участием.
В завершение беседы будущим водителям вручили тематические листовки с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения и световозвращающие ленты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.
Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.