В Одинцовском округе автоинспекторы провели акцию для родителей

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 27 февраля провели профилактическую акцию в магазине детских товаров в Одинцовском округе. Родителям напомнили о правилах перевозки детей и выборе автокресел в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы провели беседы с посетителями магазина детских товаров. Акция была направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию использования детских удерживающих устройств.

Место для встречи выбрали целенаправленно. Именно в таких магазинах чаще всего бывают родители-водители, приобретающие товары для детей.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили требования Правил дорожного движения к перевозке несовершеннолетних пассажиров. Особое внимание они уделили выбору автокресел с учетом роста и веса ребенка. В завершение бесед участникам вручили памятки с рекомендациями по безопасной перевозке детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.