В Одинцовском округе 27 апреля устраняют последствия снегопада

Коммунальные и дорожные службы 27 апреля ликвидируют последствия мощного снегопада в Одинцовском округе. На муниципальных дорогах и во дворах работают около 100 единиц техники и более 550 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С утра дорожные службы обработали сложные участки трасс — спуски, подъемы и путепроводы. На уборку муниципальных дорог общего пользования вышла 31 единица техники: шесть комбинированных дорожных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов МТЗ, а также 72 дорожных рабочих. Благодаря своевременно начатым работам заторов удалось избежать.

Во дворах и на общественных пространствах задействованы 46 единиц техники, 22 погрузчика и 499 дворников. В первую очередь очищают пешеходные дорожки, входные группы многоквартирных домов и подходы к социальным объектам. Также ведется уборка остановок общественного транспорта и подъездов к контейнерным площадкам.

Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь поваленных деревьев. По информации дорожных служб, замечаний к состоянию муниципальных дорог со стороны Госавтоинспекции не поступало.

В округе насчитывается 1020 муниципальных дорог общей протяженностью 752 километра и площадью 4,1 млн квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.