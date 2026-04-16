В Одинцовском округе 24 апреля стартует профинтенсив для школьников

Профориентационный интенсив для учеников 8–11 классов пройдет с 24 апреля на площадке МГИМО-Одинцово в Подмосковье. В течение трех дней школьники смогут пройти диагностику, ассесмент и получить рекомендации по выбору профессии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехдневная программа поможет участникам сопоставить интересы и сильные стороны с направлениями обучения и определиться с будущей профессией. Школьников ждут профориентационная диагностика, работа с интересами, склонностями и способностями, обсуждение возможных образовательных траекторий, а также индивидуальные консультации и рекомендации для дальнейшего развития.

Асесмент-центр предполагает выполнение практических заданий с моделированием реальных ситуаций. Эксперты оценивают, как участники анализируют информацию, взаимодействуют в команде, аргументируют позицию и принимают решения. Такой формат позволяет выявить сильные стороны, коммуникативные навыки, лидерский потенциал и определить зоны роста.

По итогам интенсива каждый участник получит экспертное заключение. Оно поможет понять, на какие направления подготовки стоит ориентироваться при выборе вуза. Подробности опубликованы на сайте программы МГИМО-Junior: https://junior.mgimo.ru/prof.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.