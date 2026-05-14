В Одинцовском округе 23 мая пройдет благотворительный забег

Благотворительный забег «Я бегу — ребенку помогу!» состоится 23 мая в Одинцово и будет приурочен к международному дню защиты детей. Участники выйдут на дистанции в поддержку инвалидов и детей-инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девятый по счету забег пройдет на стадионе «Центральный» в Одинцово по адресу: бульвар Любы Новоселовой, 17. Начало мероприятия запланировано на 11:00. Принять участие можно после предварительной регистрации на официальном сайте проекта.

Цель акции — создать открытое пространство, где люди разного возраста, национальности и уровня физической подготовки смогут преодолеть свою дистанцию вне зависимости от ограничений по здоровью и мобильности. Также в рамках мероприятия организуют сбор пожертвований для инвалидов и детей-инвалидов.

Организатором выступает Московская областная общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям». Забег проходит при поддержке администрации Одинцовского округа, окружного совета депутатов, образовательного учреждения «Школа Великих Открытий», Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и общественной палаты Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.