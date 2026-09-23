В Одинцовском округе 21 сентября прошли «Разговоры о важном»

Студенты Одинцовского техникума 21 сентября обсудили подвиг и преемственность поколений, а также применение искусственного интеллекта. Занятия прошли в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском техникуме 21 сентября прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном». Темы обсуждения различались в зависимости от курса обучения.

Первокурсники говорили о подвиге и преемственности поколений. Они обсудили мужество, героизм, личный выбор и важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Студенты 2–4 курсов участвовали в дискуссии «Естественный и искусственный интеллект: как найти баланс?». Они сравнили человеческий и машинный интеллект, узнали, как российские предприятия применяют искусственный интеллект для оптимизации производства, и выполнили практические задания.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.