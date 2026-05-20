В Одинцовском округе 21 мая пройдет день открытых дверей магистратуры

День открытых дверей магистратуры «Управление цифровыми продуктами на международных рынках» пройдет 21 мая в Одинцовском округе. Программу реализует Одинцовский филиал МГИМО совместно со «Школой 21», начало встречи в 19:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам расскажут о мета-навыках, которые будут востребованы у продакт-менеджеров в ближайшие пять лет. На встрече обсудят, почему специалист по управлению продуктом выигрывает от распространения ИИ-инструментов больше, чем «чистый» разработчик, а также затронут тему снижения стоимости создания цифровых продуктов и разберут распространенный страх о том, что «ИИ заменит всех».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.