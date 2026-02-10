В Одинцовском округе 19 февраля пройдет патриотический урок-концерт для школьников

Патриотический урок-концерт состоится 19 февраля в 10:00 в Немчиновском лицее Одинцовского округа. Перед учениками выступят духовой оркестр и солисты-вокалисты Одинцовской концертной организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе 19 февраля в 10:00 в Немчиновском лицее пройдет патриотический урок-концерт. На сцене выступят духовой оркестр и солисты-вокалисты Одинцовской концертной организации с программой, посвященной событиям Великой Отечественной войны и творчеству советских композиторов.

Музыкальный рассказ познакомит школьников с историей военных лет, поможет понять переживания людей того времени и ощутить радость Победы. В программе прозвучат композиции и мелодии, отражающие ключевые моменты истории.

Одинцовский духовой оркестр — лауреат международной премии «Патриоты России» Императорского православного палестинского общества. Коллективом руководит заслуженный работник культуры Московской области Шамиль Насыров.

Мероприятие пройдет по адресу: Одинцовский округ, поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 1, Немчиновский лицей. Вход свободный. Возрастная категория: 12+. Телефон для справок: +7 (495) 587-52-20.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.