В Одинцовском округе 18 марта пройдет лекция о Федоре Корше

Лекция «Корш Федор Адамович и его семья в Голицыне» состоится 18 марта в библиотеке №1 в Одинцовском округе. О жизни известного театрального антрепренера и его окружении расскажет экскурсовод музея-заповедника А.С. Пушкина Виктория Заиченко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Историческая среда» на площадке одинцовской библиотеки №1. Начало в 19:00, вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Виктория Заиченко расскажет о Федоре Корше — организаторе и создателе первого частного Русского драматического театра, который открылся на 16 лет раньше МХАТа. Слушатели узнают о членах его семьи и представителях ближнего круга, бывавших на даче Корша в Голицыне.

С 1932 года двухэтажный дом Корша перешел к Литфонду и стал домом творчества союза писателей. Здесь отдыхали и работали Антон Макаренко, Аркадий Гайдар, Александр Куприн, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Александр Твардовский, Муса Джалиль, Расул Гамзатов и другие известные литераторы.

