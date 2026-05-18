В Одинцовском округе 18 и 19 мая прогнозируют пожароопасность

Пожарная опасность II класса ожидается 18 и 19 мая на территории Звенигородского лесничества в Одинцовском округе. Несмотря на прошедшие дожди, риск возгораний сохраняется из-за жары свыше 30 градусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшие дни в Подмосковье прогнозируется аномально высокая температура воздуха — выше 30 градусов. Это может осложнить ситуацию с лесными пожарами, даже с учетом недавних осадков. Специалисты предупреждают о сохраняющемся риске возникновения и распространения огня.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ и уголовная — по статье 261 УК РФ. В обычный период штрафы для граждан составляют от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. рублей.

В период особого противопожарного режима санкции увеличиваются: для граждан — до 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60–90 тыс. рублей, для организаций — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Если нарушение приведет к лесному пожару, штрафы могут достигать 60 тыс. рублей для граждан, 110 тыс. рублей для должностных лиц и 2 млн рублей для юридических лиц. За уничтожение или повреждение лесных насаждений по неосторожности также предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

О возгораниях необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.