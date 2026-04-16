В Одинцовском округе 18 апреля повысят класс пожароопасности

Повышение класса пожарной опасности до II ожидается в Одинцовском округе 18 апреля. В ближайшие дни интенсивность осадков снизится, что может осложнить лесопожарную обстановку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московском регионе установилась погода, способствующая снижению уровня пожарной опасности. 15 апреля на территории лесного фонда возгораний не зафиксировали. 16 апреля на большей части Подмосковья прогнозируется I класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс.

В Одинцовском округе 16 и 17 апреля сохранится I класс. Однако в субботу, 18 апреля, показатель повысится до II класса из-за снижения интенсивности осадков.

Пожароопасный период в Московской области начался 20 марта и продлится до 15 ноября. В Одинцовском округе более 56 тыс. гектаров, или 45% территории, относятся к землям лесного фонда. В зоне риска находятся 17 населенных пунктов и 23 СНТ. За последние пять лет в муниципалитете произошло 19 лесных пожаров, при этом в 2025 году зарегистрировали один лесной пожар и два пала травы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.