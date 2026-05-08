В Одинцовском округе 14 мая проведут квест «Операция Архив»

Исторический квест «Операция Архив», посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет 14 мая в 16:00 в Одинцовском филиале МГИМО. Мероприятие организует студенческий совет кампуса при поддержке отдела по социальной и молодежной политике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Квест основан на истории студента, который прошел Великую Отечественную войну и позже связал свою жизнь с МГИМО. Участникам предстоит работать с архивными материалами, восстанавливать события военных лет и поэтапно раскрывать историю подвига героя.

Студенты будут проходить тематические станции, собирать досье и анализировать документы. Формат направлен не только на знакомство с историческими фактами, но и на осмысление личных судеб людей, переживших войну.

Ранее на площадке Одинцовского филиала МГИМО стартовала акция «Лица нашей Победы». Ее подготовил Международный институт энергетической политики и управления инновациями к Дню Победы. В экспозиции представлены фронтовые фотографии и снимки тружеников тыла, удостоенных правительственных наград.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.