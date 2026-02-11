В Одинцовском колледже МГИМО провели встречу о роли дипломатов

В Университетском колледже МГИМО в Одинцово 11 февраля состоялось мероприятие «Разговоры о важном» на тему дипломатии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В колледже МГИМО в Одинцово 11 февраля прошла встреча «Разговоры о важном» на тему «Кто такие дипломаты?». Участники обсудили, что дипломатия — это не только теория, но и умение договариваться, слушать и понимать собеседника.

В ходе мероприятия говорили о навыках, необходимых для решения сложных задач, а также о важности сохранения исторической памяти и уважения к культурному многообразию. Особое внимание уделили поиску общего языка в сложных ситуациях.

Ранее в колледже отметили День Российской науки познавательной игрой, где студенты соревновались в знаниях об ученых и научных открытиях.

