В Одинцовском и Истринском округах начали выдачу путевок

В Одинцовском и Истринском округах Подмосковья стартовало распределение санаторно-курортных путевок для взрослых на 2026 год. В личные кабинеты жителей уже направили более 480 путевок. Уведомления размещаются на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Путевки распределяются автоматически в соответствии с рекомендациями по форме №070/у, профилем лечения, сезоном и выбранным местом оздоровления. Информация о предоставлении путевки поступает в личный кабинет получателя на портале uslugi.mosreg.ru.

В течение пяти дней заявителю необходимо подтвердить получение путевки или отказаться от нее. При отказе можно прикрепить документы, подтверждающие уважительную причину. Если решение не принято в установленный срок, путевку передадут следующему получателю, а в отношении заявителя оформят акт об отказе без уважительной причины.

«Если заявитель за пять дней не отказался и не принял путевку, она будет распределена следующему получателю. Очередь сохраняется при первичном отказе или предоставлении документов, подтверждающих уважительные причины. При повторном отказе без уважительной причины гражданин снимается с очередности», — напомнила начальник социальной защиты Галина Дрижак.

Подать заявление, проверить очередь и узнать подробности можно на портале госуслуг Московской области по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6742. Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии 122 (добавочный 6). Также работает чат «Социалка. Одинцово. Истра. Звенигород. Краснознаменск» в сервисе MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.