В Одинцовском филиале МГИМО стартовал второй поток профпереподготовки для участников СВО

«Для наших уважаемых участников специальной военной операции это уже второй поток обучения. Очень рады, что программа получила развитие. В рамках учебных занятий мы стараемся быть для коллег наставниками и передать весь свой практический опыт, чтобы дальше они смогли также быть эффективными управленцами, в том числе в сфере ЖКХ», — сказала Татьяна Баранчеева.

Ключевые аспекты занятия:

становление института управления многоквартирными домами;

клиентоцентричность в управлении МКД как требование государства;

внедрение цифровых сервисов в сферу ЖКХ;

реализация общих собраний собственников на платформе ГИС ЖКХ;

практические примеры нестандартных ситуаций при организации управления недвижимостью

«Сегодня разбирали достаточно сложную тему — подходы к управлению жилой и нежилой недвижимостью, но материал понравился. В целом отрасль ЖКХ привлекла именно своим разнобразием специальностей — можно попробовать себя и в строительстве, и в работе с техологиями и инженерной инфраструктурой. По окончании курса планирую применять полученные навыки на практике», — отметил слушатель лекции Владимир Ковалев.

Занятие прошло в рамках второго потока программы профпереподготовки на базовой кафедре Министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий» МГИМО.

Основная цель программы — в максимально короткий срок передать студентам наиболее востребованные навыки и знания от ведущих преподавателей-практиков отрасли ЖКХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры.

Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.