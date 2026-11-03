В Одинцовской школе «Надежда» провели урок ко Дню народного единства

Четвероклассники Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» 2 ноября познакомились с культурой коренных народов Дагестана на тематическом уроке в преддверии Дня народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок посвятили истории и традициям даргинского народа. Школьники узнали об особенностях национальных костюмов и семейных ценностях даргинцев.

Ученики обсудили почитание старших, уважение к обычаям предков и гостеприимство, которое занимает особое место в даргинской культуре. В практической части занятия дети попробовали нарисовать элементы национальных узоров.

День народного единства — государственный праздник, который отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Его установили в честь победы над поляками в 1612 году, а также для восстановления дореволюционного чествования Казанской иконы Божией Матери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.