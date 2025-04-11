В Одинцовской школе «Надежда» прошел инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

Одинцовская школа «Надежда» стала одной из региональных площадок всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди» в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме. Педагоги, логопеды, психологи и родители детей с аутизмом собрались вместе, чтобы поделиться опытом, как сделать наше общество — добрее, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Такие фестивали помогают создать общество, где каждый чувствует себя нужным и принятым. Так мы создаем мост, соединяющий людей с расстройствами аутистического спектра и систему помощи, позволяя участникам находить поддержку, знания и ресурсы для улучшения качества жизни», — поделилась директор МБОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Ксения Махнач.

Фестиваль стал платформой для обмена опытом. Семьи детей с особыми потребностями делились своими историями, специалисты представили новейшие методики и разработки. Особое внимание уделили темам образования, занятости, социальной адаптации и поддержке семей.

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди — это не просто мероприятие, это движение к пониманию и принятию, к созданию мира, где различия не являются барьером, а становятся источником силы и вдохновения.

Ролик подготовлен учеником школы «Надежда» — руководителем медиа-центра Максимом Цветковым.

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