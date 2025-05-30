В одинцовской школе «Багратион» пройдут «Умные каникулы»

В образовательном центре «Багратион» Одинцовского округа пройдет региональный проект «Умные каникулы». С 5 по 28 июня (включая субботы) на бюджетной основе в школе пройдут различные мероприятия: экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные мероприятия по разным направлениям, обучающие программы по математике, физике, химии, лекции и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект направлен на вовлечение обучающихся в активный отдых с элементами эффективной продуктивной социализации, жизненного и профессионального самоопределения, социокультурных практик в каникулярный период.

Более подробно с программой дополнительного образования «Умные каникулы» можно ознакомиться на сайте «Багратиона».

Для успешного планирования реализации данного проекта, заинтересованные родители могут заполнить форму заявки, пройдя короткий опрос по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.