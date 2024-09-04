В Одинцове открылся новый корпус школы для детей с ОВЗ

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с воспитанниками коррекционной школы «Надежда», их родителями, педагогами и директором Ксенией Махнач, первым заместителем председателя Московской областной Думы Ларисой Лазутиной, депутатами окружного Совета депутатов Павлом Чамурлиевым, Владимиром Жандаровым, Ириной Грабарчук и Ниной Гинтовой открыли новый корпус образовательного учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он расположился на ул. Вокзальная.

Глава муниципалитета сообщил, что теперь свыше 400 особенных ребят будут посещать современную школу.

«Уважаемые наши педагоги, дорогие родители и ребята, рад вас всех приветствовать. Сегодня в Одинцово по-настоящему теплый день. Во-первых, потому что на улице прекрасная погода, солнечно, чистое небо над головой. А во-вторых, потому что мы наконец-то открываем новый корпус школы „Надежда“. Я намеренно не говорю „пристройка“, потому что какая же это пристройка, сами посмотрите. Это действительно новый корпус. Красивый, комфортный, оснащенный самым современным оборудованием. И в то же время уютный и дружелюбный», — подчеркнул Андрей Иванов.

Для обучающихся школы «Надежда» в День знаний создали праздничную атмосферу. Возле школы всех присутствующих встречали аниматоры с приятными подарками от благотворителя Антонины Лобачевой, а Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов. Основное торжественное мероприятие состоялось в актовом зале, где обучающиеся подготовили концертную программу для родителей и гостей новой школы. Елизавета Гренко исполнила песню «Школа — двери распахни», а ученики 9 «А» класса вокальную композицию «Я Русский».

Особенным сюрпризом стало приветственное слово выпускника школы «Надежда» Антона Корябочкина, который подарил школе собранную вручную модель самого быстрого в мире пассажирского самолёта «Конкорд».

В завершение мероприятия Андрей Иванов встретился с родителями учеников школы, педагогическим составом, представителями духовенства Одинцовского округа, благотворительных и некоммерческих организаций. За чашкой чая они обменялись эмоциями и пожеланиями, отметили уют, который был создан специально для детей с ОВЗ. В частности, обсудили создание реабилитационного центра для особенных детей. Многим требуется полноценная реабилитация и восстановление после процедур.

Добавим, что помимо уютных классов, где дети могут заниматься музыкой, ритмикой и рисованием, в школе обустроен свой пищеблок со столовой на 100 посадочных мест, актовый зал на 120 человек, спортивный зал внутри школы и большой современный стадион снаружи. В школе предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных ребят. Также для посадки/высадки особенных учеников благоустроена парковка. На всей прилегающей территории и внутри школы установлены современные системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.