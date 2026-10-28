В Одинцово открыли детскую площадку на улице Маршала Бирюзова

Детскую площадку площадью 300 квадратных метров открыли у дома № 12 на улице Маршала Бирюзова в Одинцово. Представители администрации осмотрели ее 27 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игровой городок установили в 2026 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что работы также выполнены в рамках Народной программы «Единой России».

«На территории площадью 300 квадратных метров разместили современный игровой комплекс с горками, каруселью, качелями и песочным двориком. Для детей постарше предусмотрели гимнастический комплекс, а для взрослых — уличные тренажеры, удобные скамейки и парковые качели под навесом. Также здесь сделали освещение», — сообщил Андрей Иванов.

За последние пять лет в Одинцовском округе обновили 265 детских и спортивных площадок — почти каждую четвертую. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как детские игровые площадки, так и их отдельные элементы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.