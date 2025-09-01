В Одинцово открылась новая школа, построенная при поддержке Сбера

Группа компаний «Вектор» при поддержке проектного финансирования Сбера завершила строительство современной общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Одинцово. Школа полностью готова к началу учебного года и сегодня встретила первых учеников. Образовательное учреждение станет ключевым социальным объектом для нового квартала «Семеный» ЖК «Одинград» и всего микрорайона. Общая площадь школы составляет 13,5 тысяч кв. м.

«Для Сбера поддержка образования — это инвестиции не просто в будущее детей, это инвестиции в развитие будущего страны. Поэтому мы сознательно и системно поддерживаем создание новых школ в разных регионах России. Проектное финансирование на строительство ЖК ГК „Вектор“ и социальных объектов составило 4,1 млрд рублей, из них на строительство школы в Одинцово было выделено 1,7 млрд рублей. Это практический вклад в обеспечение детей современными и комфортными условиями для обучения, создание среды, которая мотивирует школьников учиться и раскрывать свои таланты. Для нас такие проекты — это синергия бизнеса и государства, где банк выступает надежным партнером в решении одной из ключевых социальных задач. От всей души поздравляю учеников, родителей и педагогов с началом учебного года и желаю успехов!», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Здание соответствует всем современным стандартам образования. В нем расположены специализированные классы, кружковые, мастерские, библиотечно-информационный центр, актовый зал и два спортивных зала, гардеробы, медицинский блок, обеденный зал на 550 человек. Школа окружена благоустроенной территорией с игровыми площадками для спортивных занятий на свежем воздухе. Проект реализован в рамках договора о комплексном развитии территории с использованием кредитных средств Сбера.

«Это событие особенно важно для нашей группы. Школа в ЖК „Одинград“ — первый объект такого уровня, который мы реализовали для детей. Ведь мы не просто строим дома, а создаем комплексные пространства, интегрируя комфортные условия проживания с развитой инфраструктурой для полноценной и счастливой жизни. Несмотря на серьезный цейтнот, у нас не было сомнений, что вместе с партнерами сможем воплотить все обязательства перед Одинцовским городским округом и его юными жителями. Уже сегодня школьники впервые переступили порог новой школы», — подчеркнул генеральный директор ГК «Вектор» Владислав Ситников.

Сбер последовательно поддерживает комплексное развитие образовательной инфраструктуры в Подмосковье. Так, в феврале 2025 года в рамках стратегии цифровой трансформации Московской области в новой школе № 10 города Реутов состоялось открытие образовательного пространства от Сбера. Оно оборудовано современными умными устройствами Sber (разработаны партнером Сбера, компанией SberDevices), которые помогают учащимся в работе с искусственным интеллектом, и сервисом «Ассистент преподавателя», который позволяет преподавателям экономить время и получать персонализированную аналитику. Программа мероприятий по развитию цифровых навыков у педагогов и учеников сформирована совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В этом году в новую школу поступит 175 первоклассников.